F1, Ralf Schumacher smonta Vasseur: “Sembrava non sapesse cosa fare”

ROMA - In questo inizio di stagione di Formula 1 una delle note più negative è senza ombra di dubbio la Ferrari , che tutti si aspettavano ad un altro livello. Certamente nessuno pensava che potesse lottare per il titolo contro la Red Bull sin da subito, ma le difficoltà incontrate finora da Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sorprendenti. A finire sotto accusa per il deludente inizio di Mondiale non sono solamente i piloti, ma anche e soprattutto il team principal Frederic Vasseur , finito nel mirino della critica.

Ralf Schumacher contro Vasseur

“Il team principal della Frederic Vasseur sembrava non sapere cosa fare quando gli ho chiesto quanto tempo ci vorrà alla Ferrari per raggiungere i leader, la sua risposta è stata: ‘Prima dobbiamo identificare il problema, poi potremo dire quanto tempo ci vorrà’.Secondo me non sanno davvero quale sia il problema, hanno avuto un degrado troppo rapido degli pneumatici per un anno e sono stati semplicemente troppo lenti anche a Barcellona”, ha dichiarato a Sky Deutschland l'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher.