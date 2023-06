Ferrari, Vasseur: "Leclerc? Deve avere qualcosa di rotto sulla macchina"

BARCELLONA - "Un'idea su Leclerc? Non ho la sfera di cristallo . Deve esserci stato qualcosa di rotto sulla vettura, perché fin da subito lui ha detto di avere un problema alla macchina , e guardando i dati è palese che ci sia qualcosa che non va". Frederic Vasseur ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche al Gran Premio di Spagna , ottavo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il team principal della Ferrari ha provato a spiegare il problema che ha portato Charles Leclerc al diciannovesimo tempo e all'eliminazione nel Q1 . Il monegasco, infatti, partirà dall'ultima fila nella gara di domenica.

Le parole di Vasseur

"Ci sono sensazioni contrastanti, perché una macchina è in prima fila mentre dall'altra parte del box è stato molto più difficile - ha affermato Vasseur parlando anche del secondo posto di Carlos Sainz -. Quello di oggi è un passo importante per noi perché abbiamo portato un aggiornamento qui, in fabbrica hanno lavorato tantissimo. Non è stato facile oggi perché il meteo era incostante, però alla fine abbiamo fatto un buon lavoro. La prima fila di Sainz è una buona ricompensa, ora c'è da capire cos'è successo a Leclerc".