Ferrari, Leclerc out nel Q1 in Spagna: "Non ho risposte, qualcosa non va"

BARCELLONA - Delusione Charles Leclerc nella qualifica Gran Premio di Spagna, con il pilota Ferrari che partirà penultimo nell'ottava gara del Mondiale 2023 di Formula 1 . Una qualifica da incubo per il monegasco, fuori nel Q1 e davanti solamente a Logan Sargeant. Un risultato che gli consegna l'ultima fila nella gara di domenica sul circuito di Barcellona. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc prova a spiegare la situazione a pochi minuti dall'esclusione: " Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto - le sue parole -. Dobbiamo guardare i dati e la macchina molto bene, c'era qualcosa che non andava. Stamattina in queste condizioni la macchina era molto buona".

Le parole di Leclerc

"Facevo le curve a destra e andava bene, facevo le curve a sinistra e qualcosa non mi tornava - aggiunge Leclerc -. Oggi ci è costato tanto, però domani dobbiamo tornare a un buon feeling per andare avanti. Non ho una risposta per adesso, devo guardare dei dati per commentare. Il feeling era completamente diverso rispetto a ogni volta da inizio anno. Ho quasi messo la macchina a muro durante la prima bandiera rossa e andavo a 60 km/h".