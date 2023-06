F1, Marko e il futuro di Perez: "Opzioni aperte per il suo successore"

ROMA - E' giunto il momento di tornare in pista per la Formula 1 che, dopo la gara di Montreal, fa tappa allo Spielberg per il Gran Premio d'Austria 2023. La Red Bull, dunque, giocherà in casa e per questo motivo vorrà assolutamente confermare il proprio dominio nel Mondiale, con il due volte campione iridato Max Verstappen pronto a cogliere il suo ennesimo successo. Sergio Perez, dal suo canto, dovrà lanciare dei segnali positivi sia per quanto riguarda le prestazioni in gara, sia in ottica secondo posto nella classifica piloti, con Helmut Marko che lo ha già messo nel mirino.