F1, l’Alpine pronta a cambiare: in arrivo Binotto

ROMA – Questa stagione di Formula 1 non sta regalando grandi sorprese per quanto riguarda la lotta per il titolo, con il due volte campione del mondo Max Verstappen e la sua Red Bull, che stanno dominando in lungo e in largo. Il resto della compagnia può lottare soltanto per il secondo posto, ma c’è una squadra che non rientra in questo lotto. Si tratta dell’Alpine, che sta incontrando numerose difficoltà nonostante l’alto livello dei piloti a disposizione. Evidentemente qualcosa non va e c’è bisogno di cambiare ancora, come fatto in queste ultime settimane.