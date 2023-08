F1, Horner su Marko: "E' piuttosto duro con i giovani piloti"

ROMA - In questa stagione di Formula 1 la Red Bull ha dimostrato di non avere rivale e neanche il due volte campione del mondo Max Verstappen ha manifestato alcun segno di debolezza. Dieci delle dodici vittorie del team austriaco portano la firma dell'olandese, mentre le altre due sono rimaste comunque in famiglia grazie a Sergio Perez che, ad inizio stagione, sembrava poter dare filo da torcere al compagno di box. La forza della Red Bull , probabilmente, risiede anche nella tenacia del suo consigliere Helmut Marko , che da sempre indica la strada da seguire.

Horner: "Marko come Lauda"

“Marko è sempre piuttosto duro con i giovani piloti, ma se questi non riescono a sopravvivere a Helmut, non sopravvivranno mai alla F1. Se lui vuole fare il furbo, con qualche stimolo da parte dei giornalisti, fornisce titoli da prima pagina, ma quello che dice lo pensa. Mi ricorda Niki Lauda sotto molti aspetti, infatti, provengono dalla stessa generazione e hanno lo stesso carattere. All'età di 80 anni guarda attentamente Formula 2 e Formula 3 per scovare nuovi talenti". Così il team principal della Red Bull, Christian Horner, in merito al carattere del consigliere del team Helmut Marko.