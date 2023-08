F1, Montoya su Hamilton: “Diceva di non avere vantaggi, ma…”

ROMA – In attesa di capire gli sviluppi sul rinnovo di contratto con la Mercedes, Lewis Hamilton si sta godendo delle meritate vacanze. Il sette volte campione del mondo ha già un accordo di massima con Toto Wolff e dovrebbe essere soltanto una questione di dettagli la sua firma sul contratto, ma al momento non c’è ancora il nero su bianco. Se il futuro è tutto da scrivere, il presente di Hamilton in Formula 1 non è certamente dei migliori a causa dei risultati altalenanti ottenuti nel corso di questa stagione. La situazione sta stretta al britannico, che non ha esitato a manifestare il proprio disappunto, anche se un ex pilota come Juan Pablo Montoya ha voluto fargli notare un’interessante statistica.