F1, Hamilton e l'incidente con Perez a Spa: "Semplice incidente di gara"

SPA-FRANCORCHAMPS - "Riguardando l'episodio, a me è sembrato un incidente di gara, ma evidentemente lo hanno valutato in maniera diversa". Così Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, commentando la penalità di 5" ricevuta nel corso della Sprint del Gran Premio del Belgio dopo il contatto con Sergio Perez, che ha portato al ritiro del messicano per un vistoso buco sulla pancia della Red Bull. Hamilton ha continuato: "Non ho cercato il contatto, però se vedo uno spazio mi ci butto, sono un pilota. Ho provato a superarlo con correttezza, ma ci siamo toccati".