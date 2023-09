F1, Marko ancora contro Perez: "Non è sempre concentrato"

ROMA - Dopo una lunga serie di alti e bassi il pilota della Red Bull, Sergio Perez è tornato sul podio conquistando il secondo posto nel Gran Premio d'Italia 2023 alle spalle del due volte campione del mondo Max Verstappen. Un risultato importante ed incoraggiante per il messicano che, nonostante abbia un contratto fino al 2024, è ancora in bilico visti alcuni suoi deludenti risultati. Il suo principale detrattore è Helmut Marko, che ha spesso criticato Perez per il rendimento in pista.