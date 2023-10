F1, Horner bacchetta Perez: "Troppi problemi, dobbiamo parlare"

ROMA - La Red Bull, dopo aver conquistato il titolo costruttori in Giappone, ha festeggiato anche il terzo Mondiale consecutivo di Max Verstappen, che in Qatar ha trionfato su tutta la linea. Nel team austriaco, però, c'è sempre da considerare l'altra faccia della medaglia che è rappresentata da Sergio Perez, il quale sembra essere in caduta libera dopo un incoraggiante avvio di stagione. Il pilota messicano ha assolutamente bisogno di ritrovare la brillantezza di un tempo se vuole essere confermato anche per i prossimi anni.