F1, GP Stati Uniti 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Dopo il Gran Premio del Qatar, in cui il l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha conquistato il suo terzo titolo iridato, è arrivato il momento del Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1. Si tratta di un’altra gara complicata per la Ferrari, che si affiderà a Carlos Sainz e Charles Leclerc per provare ad ottenere un buon risultato. Nella giornata di venerdì 20 ottobre prima sessione di prove libere alle ore 21:00 , mentre alle 00:00 prenderanno il via eccezionalmente le qualifiche. Sabato 21 ottobre le qualifiche shootout alle 21:00, mentre alle ore 00:00 è in programma la sprint race. La gara, invece, andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 22 ottobre.