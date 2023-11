F1, Hamilton speranzoso: "Il passo che abbiamo ci da molta fiducia"

ROMA - Nel Gran Premio del Messico il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si è ripreso ciò che gli era stato tolto ad Austin, beffando le Ferrari e tagliando il traguardo in seconda posizione alle spalle dell'inarrivabile Max Verstappen. Per adesso il britannico si accontenta di tornare sul podio, ma in vista della prossima stagione spera che le cose possano andare ancora meglio: l'obiettivo di Hamilton non è un mister poiché vuole puntare all'ottavo titolo iridato per staccare Michael Schumacher nell'albo d'oro.