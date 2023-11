Leclerc disperato: la frase su Lourdes dopo l'incidente in Ferrari

SAN PAOLO - La Ferrari non ha iniziato il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 con il piede giusto, poiché si è subito troavta a fare i conti con l'incredibile incidente di Charles Leclerc , uscito di scena già nel giro di formazione. Il monegasco ora deve ancora una volta leccarsi le ferite e dimenticare l'ennesimo spiacevole episodio di una stagione davvero complicata. La speranza è che le due settimane che lo separano dal primo storico Gran Premio di Las Vegas riescano a lenire le ferite morali.

Leclerc: "Ruote bloccate da sole"

“Per ora posso dirvi soltanto che ho perso l’idraulica del volante e le ruote posteriori si sono bloccate da sole, poi sono finito contro il muro. Io oggi non potevo fare niente. Sono molto dispiaciuto perché eravamo messe bene in questo weekend. Torno a casa dopo tre curve e questa è una cosa che mi fa un male. Questo non è stato un anno fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, rilasciate a Sky Sport dopo il clamoroso incidente avvenuto nel giro di formazione del Gran Premio del Brasile 2023.