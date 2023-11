F1, Verstappen fa 17 ad Interlagos. Per Sainz arriva un sesto posto

SAN PAOLO - Max Verstappen vince anche il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1, conquistando il suo diciassettesimo successo stagionale davanti alla McLaren di Lando Norris e all'Aston Martin di Fernando Alonso. Lo spagnolo in particolar modo si rende protagonista di un acceso duello con Sergio Perez, che alla fine deve accontentarsi della quarta posizione. Male la Ferrari, con Carlos Sainz che non riesce ad andare oltre un sesto posto, mentre Charles Leclerc non prende neanche parte alla gara a causa di un clamoroso incidente avvenuto durante ul giro di formazione. In ogni caso la scuderia di Maranello riesce a guadagnare dei punti nella classifica costruttori nei confronti della Mercedes che, con l'uscita di scena di George Russell, va a punti soltanto con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.