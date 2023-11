F1, Alonso esalta Aston Martin: "Il cambio di squadra ha dato i suoi frutti"

Alonso: "Una piacevole sorpresa"

“Per me l'Aston Martin è stata una piacevole sorpresa. Abbiamo lottato per il podio in questa prima metà della stagione e sono molto felice di questo. E' stato bello capire che, dopo alcuni cambiamenti deludenti, questa volta il cambio di squadra ha dato i suoi frutti. Vorrei raggiungere la mia trentatreesima vittoria in Formula 1, sarebbe davvero bello riuscirci". Queste le dichiarazioni del pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, rilasciate nel corso di una recente intervista concessa alla rivista GQ.