Las Vegas, prove interrotte per un tombino: ko la Ferrari di Sainz

I dubbi su Sainz

Alle ore 9 è prevista la partenza delle FP2. Lo spagnolo della Ferrari potrebbe non scendere più in pista oggi. "Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2”, ha detto Vasseur, Team principal Ferrari.