GP Las Vegas: la FIA penalizza Sainz: "Non possiamo fare eccezioni"

LAS VEGAS - La FIA non concederà la deroga alla Ferrari dopo l'incidente avvenuto a Carlos Sainz durante le FP1 del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Nonostante il danno causato alla monoposto dello spagnolo sia stato provocato dalla presenza di un tombino rialzato sul circuito, la Federazione Internazionale ha deciso di penalizzare ugualmente Sainz di 10 posizioni per il cambio del pacco di batterie sulla monoposto. "Nonostante il danno sia stato causato da circostanze esterne altamente insolite, l’articolo 2.1 del Regolamento Sportivo della F1 obbliga tutti gli ufficiali di gara, compresi i Commissari Sportivi, ad applicare i regolamenti così come sono scritti”. Questo quanto scritto sul comunicato ufficiale.