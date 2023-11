GP Las Vegas, Vasseur e i complimenti a Leclerc: "Gara eccezionale"

LAS VEGAS - La prestazione della Ferrari nel Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 ha lasciato soddisfatto il team prinicpal del Cavallino Fred Vasseur che, nell'intervista a Sky Sport ha fatto i complimenti ai suoi piloti: "Leclerc ha fatto una gara eccezionale, per tre volte ha superato la Red Bull, e non è una cosa che capita spesso - ha dichiarato Vasseur - Il nostro obiettivo era il primo posto, ma nel complesso è stata una gara grandiosa, anche per Sainz, che è arrivato sesto dopo essere sceso in ultima posizione nella prima curva. È stata una bella prestazione".