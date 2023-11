F1, Verstappen trionfa a Las Vegas: Ferrari seconda con Leclerc

LAS VEGAS - Il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1, ha visto Max Verstappen trionfare ancora una volta. L'olandese della Red Bull è stato più forte anche della penalità ricevuta e ha conquistato il 18esimo successo in stagione, il 53esimo in carriera (come Vettel). In seconda posizione un indomito Charles Leclerc protagonista di un sorpasso all'ultima curva con cui ha beffato Sergio Perez, autore di una grande rimonta. Bene anche Carlos Sainz che dopo un fine settimana caratterizzato da qualche imprevisto, tra cui la penalizzazione di 10 posizioni in griglia, è riuscito a chiudere sesto alle spalle di Ocon e Stroll. In settimana e ottava posizione le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russel. Chiudono la top-10 Fernando Alonso e Oscar Piastri.