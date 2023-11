GP Las Vegas: Verstappen penalizzato dopo contatto con Leclerc

LAS VEGAS - Duello infuocato alla prima curva del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del campionato del mondo della Formula 1. Protagonisti Max Verstappen e Charles Leclerc, con l'olandese che volutamente non toglie il piene dal freno all'entrata in curva 1, portando il monegasco fuori pista. Il gesto di Verstappen ha fatto infuriare Leclerc, costretto a cedere la prima posizione. I Commissari hanno subito preso in esame quanto accaduto, optando per una penalizzazione di cinque secondi al tre volte campione del mondo. Sanzione da scontare nel pit stop.