Ferrari, John Elkann è sicuro: "Stiamo andando nella giusta direzione"

ROMA - La Ferrari ha dato importanti segnali di risveglio nella seconda parte della stagione di Formula 1, portando a casa con Carlos Sainz a Singapore l'unica vittoria dell'anno non di marca Red Bull. La situazione è migliorata anche grazie al team principal Frederic Vasseur, scelto personalmente dal presidente John Elkann per ribaltare completamente l'organizzazione del lavoro del team. Al termine del primo anno del francese, Elkann si è mostrato soddisfatto ed ottimista in vista degli eventi futuri.