Ferrari, Vasseur sfida la Mercedes: "Vogliamo avere la meglio"

ROMA - E' tutto pronto per il gran finale di stagione di Formula 1 , che andrà in scena questo fine settimana sulla pista di Abu Dhabi . La Ferrari è reduce da un ottimo weekend a Las Vegas, dove Charles Leclerc ha combattuto con le Red Bull assicurandosi un bel secondo posto alle spalle del tre volte campione del mondo Max Verstappen . Il team principal della Rossa, Frederic Vasseur , si è detto soddisfatto e ora spera di concludere con una ciliegina sulla torta , assicurandosi il secondo posto nel Mondiale costruttori.

Vasseur: "Continuiamo così"

"Siamo arrivati al termine di questa stagione ed è tempo per tutti noi di fare l’ultimo sforzo prima di un po’ di meritato riposo. A Las Vegas abbiamo dimostrato di saper lavorare molto bene e di essere in grado di far fronte anche alle situazioni più anomale senza perdere la concentrazione. Dobbiamo continuare così anche ad Abu Dhabi, dove arriviamo dopo aver colmato quasi del tutto il divario in classifica dalla Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori. Vogliamo essere noi ad avere la meglio". Queste le dichiarazioni del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di Formula 1.