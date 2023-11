Ferrari, Sainz punta la Red Bull: "Nel 2024 vogliamo raggiungerla"

ABU DHABI - Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di Formula 1, si è già proiettato al 2024: "Soltanto il tempo dirà se saremo capaci di raggiungere le Red Bull, ma credo che questo debba essere il nostro obiettivo per la prossima stagione. Abbiamo la capacità di lavorare e crescere come squadra. Già adesso ci sono circuiti dove siamo in pole position di tre decimi sulle Red Bull. Abbiamo una macchina specializzata in alcuni tracciati, che dovremo trasformare in una monoposto capace di vincere ovunque. Mi sento in grande forma e credo di essere stato molto consistente quest'anno, con tanti picchi".