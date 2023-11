F1, Alonso si esalta: "La mia miglior stagione dal 2012"

ROMA - La Formula 1 ha chiuso la stagione nelle stesso modo in cui l'aveva iniziata, ossia con la vittoria di Max Verstappen. Fernando Alonso, invece, dopo un avvio di Mondiale strepitoso non è riuscito a mantenere un rendimento costante nell'arco dell'anno, anche per via delle crescita delle rivali dell'Aston Martin. Ad ogni modo lo spagnolo è tornato ad essere protagonista conquistando diversi podi e non ha assolutamente voglia di smettere, poiché spera di ottenere ancora di più il prossimo anno.