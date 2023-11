Ferrari, Shwartzman e i test di Abu Dhabi: "E' stata una giornata intensa"

ROMA - Nella giornata di ieri ad Abu Dhabi è andato in scena l'ultimo atto della stagione di Formula 1 con i test dei piloti. A guidare la classifica è stato Esteban Ocon a bordo della sua Alpine, mentre la migliore delle Ferrari è stata quella di Carlos Sainz , che ha fatto registare il quinto crono. Buone indicazioni anche per il terzo pilota del team di Maranello, Robert Shwartzman , che ha chiuso la giornata in ottava posizione , battendo anche il più blasonato Charles Leclerc , arrivato decimo.

Shwartzman: "Testato molte cose"

Il pilota della Ferrari, Robert Shwartzman, dopo i test di Formula 1 svolti ad Abu Dhabi, ha commentato l'andamento della sua monoposto e i dati raccolti: “È stata una giornata intensa nella quale abbiamo testato molte cose, completando un totale di 123 giri. Il programma ora prevede che io torni a Maranello per un po’ di lavoro al simulatore, per aiutare gli ingegneri prima di prendere una pausa per le vacanze al termine di questa lunga annata. Ricaricherò le batterie in vista per l’anno prossimo, a lavorare per il quale non vedo l’ora di cominciare".