Ferrari, Shwartzman protagonista ad Abu Dhabi: in pista per i test

ROMA - La stagione di Formula 1 sta per volgere al termine ed è tempo di tracciare un bilancio per i vari team e piloti. La Ferrari, dopo un avvio estremamente complicato, è riuscita a rialzare la testa e a candidarsi seriamente come seconda forza del Mondiale, tanto da essere ancora in lotta con la Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori. Il team di Maranello, però, è attento anche ai giovani e vuole far crescere dei talenti che un giorno potrebbero essere in pista per un'intera stagione con la Rossa.