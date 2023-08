Ferrari, Shwartzman in pista nelle FP1 di Zandvoort: “Sono entusiasta”

ROMA - Il regolamento di Formula 1 prevede che ogni scuderia schieri in pista un giovane pilota della propria squadra in almeno due sessioni di prove libere nel corso della stagione. Questa indicazione permette a tutti i team di monitorare da vicino coloro che, in futuro, potrebbero essere i veri protagonisti del Mondiale andando a giocarsi il titolo con campioni del calibro di Max Verstappen . La Ferrari ha deciso di mandare in pista Robert Shwartzman proprio durante questo weekend sulla pista olandese di Zandvoort.

Shwartzman: "Sono entusiasta"

Grande occasione per il giovane pilota russo Robert Shwartzman che, in occasione del Gran Premio d'Olanda 2023, scenderà in pista a Zandvoort per disputare la prima sessione libere a bordo della Ferrari. Il russo prenderà temporaneamente il posto di Carlos Sainz che, dunque, farà il proprio esordio nel weekend direttamente venerdì pomeriggio nelle FP2. Intanto Shwartzman si è mostrato subito carico per l'opportunità: "Sono molto entusiasta di guidare l'SF-23 dopo aver lavorato al suo sviluppo nel simulatore."