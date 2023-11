F1, McLaren presenta un nuovo partner: si tratta di Monster Energy

ROMA - In questa stagione di Formula 1 la McLaren ha dato grandi segnali in vista del futuro, rendendosi spesso protagonista nella lotta per le posizioni di vertice con i due gioiellini Lando Norris ed Oscar Piastri. Il progetto del team è molto ambizioso, tant'è che ha annunciato l'ingresso di un nuovo partner del calibro di Monster Energy a partire dal 2024. Il brand è già presente in MotoGP e ora si è esteso anche al circus automobilistico, con il proprio logo che sarà presente su caschi, tute e cappellini di Norris e Piastri.