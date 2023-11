Sainz, dice addio al personal trainer. Verstappen glielo “scippa”?

ROMA - Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz , sta preparando dei cambiamenti per quanto riguarda la propria preparazione atletica . Stando a quanto riportato dal De Telegraaf, infatti, lo spagnolo ha detto addio al suo personal trainer Rupert Manwaring , con il quale esisteva un lungo sodalizio durato otto anni. A questo punto l'alfiere della Rossa dovrà trovare un sostituto nel ruolo di personal trainer in vista della prossima stagione, che si preannuncia ancora più intensa di quella appena conclusa ad Abu Dhabi.

Manwaring sceglie Verstappen

Se Carlos Sainz ha appena perso il suo personal trainer, c'è qualcuno che invece lo ha trovato: si tratta del tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, infatti, sempre secondo il De Telegraaf, avrebbe trovato un accordo proprio con Rupert Manwaring in vista delle prossime stagioni. Verstappen, dunque, oltre a dominare in lungo e in largo nell'ultimo anno di Formula 1 è riuscito anche a 'scippare' lo storico personal trainer a Carlos Sainz.