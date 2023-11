Ferrari, Sainz e la strategia di Abu Dhabi: "Ci siamo affidati alla fortuna"

ABU DHABI - Sulla stagione 2023 di Formula 1 è ufficialmente calato il sipario con la conclusione del Gran Premio di Abu Dhabi, vinto da un dominante Max Verstappen. Buon finale di annata anche per la Ferrari, che è riuscita a centrare la seconda posizione alle spalle dell'olandese con Charles Leclerc, anche se non è stata sufficiente per battere la Mercedes in classifica costruttori. Sul bilancio dell'ultima gara pesa il weekend nero di Carlos Sainz, che non è mai riuscito a trovare il giusto assetto per essere competitivo.