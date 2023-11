Disastro Sainz, distrugge ancora la Ferrari: il nuovo incidente ad Abu Dhabi

ABU DHABI - Il fine settimana dell'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1, in corso di svolgimento sulla pista di Abu Dhabi, non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari. Carlos Sainz, infatti, dopo l'incidente con il tombino avvenuto la scorsa settimana a Las Vegas, nelle prove libere 2 ha distrutto nuovamente la propria monoposto finendo contro il muro in curva 3, una delle più veloci del circuito che si fa a oltre 240 km/h. La macchina del pilota spagnolo ha riportato degli ingenti danni e, probabilmente, i meccanici avranno molto lavoro da fare in vista delle qualifiche del sabato. La sessione è stata quindi interrotta a causa dell'incidente, che ha scatenato inevitabilmente la bandiera rossa.