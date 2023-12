Caso Wolff, la Mercedes non ci sta: "E' stato coinvolto ingiustamente"

ROMA - La Formula 1 è ferma dopo la fine della stagione con il Gran Premio di Abu Dhabi, ma la cronaca relativa al principale circus automobilistico del mondo non si ferma. La clamorosa notizia relativa all'apertura di un'indagine su Toto Wolff da parte della FIA ha spiazzato tutti e ora sono necessarie delle riflessioni in merito. Ad ogni modo il team principal della Mercedes è stato prontamente difeso dalla sua scuderia: “Prendiamo atto della dichiarazione generica diffusa dalla FIA, che risponde alle accuse informali di un singolo media e del briefing ufficioso che ha legato tutto questo al team principal della Mercedes-AMG F1. Il team non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Dipartimento di Conformità della FIA su questo argomento ed è stato molto sorprendente apprendere dell’indagine attraverso una dichiarazione rilasciata ai media".