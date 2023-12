Ferrari, Sainz pensa in grande: "Red Bull? Possiamo avvicinarci"

ROMA - La Ferrari ha chiuso la stagione in crescendo e ha lasciato intravedere dei margini di miglioramento molto importanti in vista della prossima stagione. Carlos Sainz è stato l'unico in grado di spezzare il dominio della Red Bull conquistando una preziosa vittoria a Singapore e ora spera di poter avere maggiore spazio sul primo gradino del podio nel 2024. L'obiettivo della Rossa, infatti, è quello di avvicinarsi ulteriormente al team austriaco, nella speranza di tornare a competere anche per il titolo Mondiale.