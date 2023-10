Ferrari, Sainz giura amore: "La mia scelta non è mai stata in dubbio"

Sainz: "Fiducia tra le parti"

"Per me restare in Ferrari non è mai stato in dubbio. Qui mi trovo benissimo e voglio restare ancora a lungo termine. Tra le due parti c'è sempre stata grande fiducia. Il fatto di aver vinto una gara e di aver ottenuto dei podi mi ha trasmesso delle buone sensazioni. Spero che il mio rinnovo possa arrivare verso l'inverno, in modo tale da iniziare a progettare un futuro insieme". Queste le dichiarazioni che il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha rilasciato al sito Crash.net in merito alla sua permanenza nel team di Maranello.