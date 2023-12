F1, ufficiale l'arrivo di Stake F1 Team Kick Sauber: sostituirà l'Alfa Romeo

ROMA - Nella prossima stagione di Formula 1 a prendere il posto dell'Alfa Romeo sarà lo Stake F1 Team Kick Sauber. Il team elvetico ha infatti comunicato di aver avviato una nuova partnership con la piattaforma di streaming Kick.com: "Il marchio di Kick.com è già apparso in modo visibile sulla carrozzeria della C43 del F1 Team in gare selezionate quest'anno, essendo stato annunciato come partner principale all'inizio della stagione di F1 2023. L’annuncio di oggi approfondisce ulteriormente i forti legami tra il Team F1 e la piattaforma di streaming che ha registrato un’enorme crescita esponenziale dal suo lancio lo scorso anno".