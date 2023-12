Todt e il caso Crashgate: "Bisogna capire se la FIA era a conoscenza"

ROMA - Felipe Massa è ancora alle prese con la sua battaglia legale per i fatti avvenuti a Singapore nel 2008, che hanno poi preso il nome di Crashgate. In quell'occasione il pilota della Ferrari perse il titolo per un solo punto, arrivando alle spalle dell'alfiere della McLaren Lewis Hamilton. Quel risultato, a quanto pare, sarebbe stato determinato dall'incidente generato volontariamente da Piquet, ma tale episodio emerse soltanto un anno dopo, quando ormai era troppo tardi per cambiare il verdetto finale.