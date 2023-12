Sainz e l'amore per la Ferrari: "Spero di restare qui ancora per molti anni"

ROMA - La Ferrari , nel corso della stagione di Formula 1 appena conclusa, è stata l'unica scuderia a strappare una vittoria al dominio assoluto della Red Bull . A centrare questo successo è stato lo spagnolo Carlos Sainz che, al termine di un weekend praticamente perfetto, ha portato a casa la vittoria nel Gran Premio di Singapore , spezzando un digiuno che per la Rossa durava da oltre un anno. A questo punto lo spagnolo, grazie alle sue prestazioni, dovrebbe essersi guadagnato il rinnovo di contratto e spera di restare ancora per molto tempo dalle parti di Maranello.

Sainz: "Sono molto felice"

“Sono molto felice alla Ferrari, mi piace far parte di questo team, al momento, non vedo una data di scadenza. Spero di avere molti, molti anni ancora davanti e non mi dispiacerebbe averli tutti in rosso. La mia motivazione principale è quella di diventare campione del mondo. E riuscirci con la Ferrari sarebbe ancora più bello. Questo è l’obiettivo da raggiungere per il 2024 e ne abbiamo tutte le capacità". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, che durante un'intervista concessa a Dazn Espana ha giurato ancora amore alla Rossa.