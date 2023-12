Ferrari, Sainz rivela: "Ecco cosa mi spaventa di Verstappen"

ROMA - Nella stagione di Formula 1 appena conclusa Max Verstappen è stato l'assoluto dominatore, vincendo quasi tutte le gare in programma nel calendario in grande scioltezza. L'unico Gran Premio in cui ha realmente faticato è stato quello di Singapore, che poi è stato vinto da Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, a tal proposito, si è detto fiducioso per il 2024 della Rossa, ma allo stesso tempo teme la concorrenza di Verstappen, perché ritiene che l'olandese non abbia avuto bisogno di dare il 100% per trionfare.