Marquez come Verstappen: "Abbiamo lo stesso atteggiamento"

ROMA - Marc Marquez si sta godendo le festività natalizie in vacanza, in attesa di cominciare la nuova stagione in sella alla Ducati del Team Gresini. L'obiettivo dell'otto volte campione del mondo di motociclismo è quello di tornare innanzitutto alla vittoria di un Gran Premio e, successivamente, di inserirsi nuovamente nella lotta per il titolo. In questo momento lo scettro è detenuto da Francesco Bagnaia, ma lo spagnolo ha intenzione di tornare a dominare come fatto in passato prima dei problemi fisici.