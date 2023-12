MotoGP, Marquez e la lettera alla Honda: "Sarai sempre la mia famiglia"

ROMA - Marc Marquez, come noto, ha deciso di lasciare la Honda dopo undici stagioni di successi per iniziare una nuova avventura in sella alla Ducati del Team Gresini. Alla base della scelta dello spagnolo c'è la sua grande ambizione di tornare a lottare per il titolo Mondiale e provare a centrare il suo nuovo sigillo in carriera. Il rapporto con la Honda, però, resta ben saldo e infatti Marquez ha sempre ribadito il proprio amore per la squadra giapponese, promettendo di tornare un giorno in quell'ambiente.