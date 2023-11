Marquez e l'operazione per sindrome compartimentale: "Pronto per il 2024"

ROMA - Dopo aver concluso la propria avventura con la Honda e aver sperimentato per la prima volta la Ducati del team Gresini, Marc Marquez ha deciso di sottoporsi ad un'operazione per il problema della sindrome compartimentale, che colpisce molti piloti del circus. Lo spagnolo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni, dando appuntamento al 2024: “Nella seconda parte della stagione ho sofferto di sindrome compartimentale al braccio destro. Questa mattina abbiamo risolto il problema con l’équipe del dottor Ignacio Roger de Oña, conl’obiettivo di essere pronti per il 2024“.