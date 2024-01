Ferrari, incubo Vasseur: Mekies può contattare tutti i fuoriclasse di Maranello!

Faceva un caldo boia alla fine di luglio quando, per parlare in santa pace con Fred Vasseur, riparammo per un pranzo al Montana, il che è pur sempre un bel modo di soffrire. Tra le cose che il team principal ci riferì, ce n’era una che apriva un’interessante prospettiva: «Arriveranno ottanta persone, metà in sostituzione di chi esce, per rafforzare la Scuderia». In questo modo rassicurò un po’ tutti sul fatto che sì, effettivamente un po’ di gente se n’era andata (disgraziatamente anche Laurent Mekies che lo stesso Vasseur aveva definito «una colonna della Ferrari»), ma in tanti sarebbero arrivati a fortificare la squadra.

Loic Serra arriverà solo a fine 2024

L’estate è finita, le foglie sono cadute, il freddo è arrivato e ora le giornate già fanno stretching in direzione della primavera, ma nomi nuovi zero. Non un annuncio, neanche per Loic Serra in arrivo da Mercedes: costretto a un lungo “gardening”, sarà in servizio solo a fine 2024, dunque arrivederci fra un anno. Solo a metà dicembre, stimolato sull’argomento nel corso del pranzo pre-natalizio con la stampa di Formula 1, Vasseur è tornato a spiegare che «non farò nomi, non mi piace fare nomi». E per lui sarà pure un male questo disturbo, ma è un male necessario: non è possibile né giusto che la Ferrari dia l’impressione di non reagire alle partenze dei suoi ingegneri. All’interno della squadra si respira un’aria positiva: è diffusa la sensazione di aver intrapreso la strada tecnica giusta; il nascituro progetto 676 (presentazione il 13 febbraio) dà la possibilità di apportare quelle modifiche profonde che il regolamento 2023 impediva in corso d’opera.

L'ex Mekies fa spesa in Ferrari

L’ultimo in ordine di tempo ad andare via è stato Marco Matassa, facilmente identificabile dal cespo di capelli assimilabile al cognome. L’accademia FDA è passata nelle mani di Jock Clear ad interim, e qui vi anticipiamo la destinazione dell’ingegnere capellone: l’Alpha Tauri. A Faenza circola entusiasmo per l’imminente arrivo di Matassa, che poi in realtà è un ritorno, visto che dalla Toro Rosso era arrivato nel 2018. Ma la cosa inquietante è che da una manciatina di giorni il team principal di quella squadra sia proprio Laurent Mekies, pericoloso per Maranello perché ha un quadro dettagliato e preciso degli uomini cruciali del Cavallino, con tutti i loro numeri di telefono! Come non bastasse, è anche molto facile spostarsi con la famiglia dall’Emilia alla Romagna, mentre la Ferrari, per fare la spesa nel perfido Northamptonshire deve convincere ingegneri, mogli, addirittura figli. Un’operazione da sempre problematica, divenuta anche più difficile con la Brexit. Proprio nell’incontro al riparo dalla calura Vasseur aveva detto di Mekies: «Resteremo amici anche da rivali». Il problema è che quello ora ha preso ad agire da rivale, pur rimanendo amico.