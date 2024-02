Formula 1, Horner chiude le polemiche: “Felice che sia tutto finito. Siamo forti!

ROMA - "Sono contento che il processo sia finito. Ovviamente non posso commentare oltre, ma ora siamo qui per concentrarci sul gran premio e sulla stagione che ci attende, cercando di difendere entrambi i titoli". Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ai microfoni di Sky Sport Uk commenta così la chiusura dell'indagine interna nei suoi confronti dopo essere stato accusato da una collaboratrice del team di comportamento inopportuno. Ora testa al primo GP della stagione, il resto non conta più nulla. Si accendono i motori sulla nuova stagione.