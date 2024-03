Bufera Horner, il duro attacco del papà di Verstappen

Il caso Horner e la posizione di Verstappen

Alla domanda se i Verstappen siano al centro di una sorta di "regia" anti-Horner, Jos ha però replicato: “Non avrebbe senso per me farlo. Perché dovrei farlo quando Max sta andando così bene in questa squadra”. Il caso del team principal Red Bull non si è fermato dopo che i messaggi di testo sessualmente allusivi che avrebbe inviato a una dipendente sono arrivati all'attenzione del pubblico in un'e-mail trapelata giovedì. E così si va a Jeddah, sede del prossimo GP dell’Arabia Saudita, con un clima ancora infuocato. La situazione Horner non appare per niente chiusa.