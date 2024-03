Bufera Horner, dopo gli screenshot Geri Halliwell vola in Bahrain

Non si ferma lo scandalo legato ai presunti " comportamenti inappropriati " di Christian Horner nei confronti di una dipendente . Le indagini della stessa Red Bull lo avevano di fatto scagionato , ma ora alcuni giornalisti presenti in Bahrain hanno ricevuto una mail contenente le presunte foto e gli screenshot delle chat del Team Principal.

Crisi Horner-Halliwell? La situazione

Questa situazione avrebbe portato, secondo quanto sostenuto dai tabloid britannici, ad una presunta crisi di coppia con la moglie Geri Halliwell, parlando di "matrimonio in crisi per la prima volta". Alcuni amici della coppia descrivono l’ex Spice Girls come "umiliata e sconvolta" dalle recenti rivelazioni fatte filtrare dalla talpa. Un segnale forte, però, è arrivato dalla sua presenza in Bahrain per la prima gara della stagione, insieme al marito e Team Principal della Red Bull Christian Horner.