Formula 1, Leclerc pronto: “Più forti dello scorso anno, ma Verstappen sempre davanti”

ROMA - Charles Leclerc pronto e carico in vista del secondo GP della stagione. Si va in Arabia Saudita dopo la mezza delusione in Bahrain. Il ferrarista in conferenza stampa è partito proprio da lì: “In Bahrain è andata meglio di come ci aspettavamo, ma è presto per dire come vanno realmente le cose. Speriamo di aver risolto i problemi ai freni. Per ora non possiamo battere le Red Bull, ma la macchina è in una situazione migliore. Va detto che Verstappen continua ad essere avanti".