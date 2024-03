Formula 1, Wolff: “Verstappen in Mercedes? Aspettiamo un po’…”

ROMA - Voci di mercato, veleni, tensioni. I giorni che anticipano il GP dell’Arabia Saudita sembrano bollenti. E i rumors che vorrebbero Max Verstappen in Mercedes diventano sempre più insistenti . Addio anticipato con la Red Bull? Toto Wolff , team principal della scuderia di Stoccarda, parla chiaro a Sky Sport: "Il mercato è molto interessante, ma bisogna aspettare un po'. É chiaro che per un pilota la cosa più importante sia essere in una macchina che va veloce, quindi al momento Max non ha motivo di cambiare team".

Verstappen in Mercedes, le parole di Wolff

"Max ha un contratto con la Red Bull e sono sicuro che l'anno prossimo la sua vettura sarà al livello che si aspetta", aggiunge Wolff che chiude prendendo tempo senza escludere nulla: "Vediamo cosa succederà”. Nel fine settimana scorso, in Bahrain, è andata in scena una cena con il padre del tre volte campione del mondo e Toto, avvenuta in lussuoso hotel di Manama. Futuro tutto da scoprire per Max, soprattutto dopo il terremoto interno in casa Red Bull con il caso Horner.