Formula 1, in Arabia lampo Alonso. Le Ferrari inseguono

Le indicazioni delle prove libere

Verstappen benissimo nelle libere 1 con Alonso sempre in scia. Hamilton ottavo con giallo: ad inizio sessione ha causato un impeding a Sainz e costretto Sargeant (Williams) ad evitare un incidente all’ultimo. Il passo gara dei big sembra comunque interessante con Verstappen sempre favorito per la pole. Venerdì alle 14:30 le prove libere 3, alle 18 la battaglia per la griglia. Il GP è in programma sabato alle ore 18.