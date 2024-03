Furia Leclerc, la frase urlata al team radio Ferrari durante le libere: "E' assurdo!"

Si chiudono le prove libere 1 del GP dell'Arabia Saudita, sul tracciato di Gedda. Davanti a tutti, come sempre, c'è Max Verstappen seguito da Alonso e Perez. Quinta posizione per Charles Leclerc, staccato +0.371 dal campione olandese. Sessione complicata quella del pilota monegasco, colpito anche da un "imprevisto" in pista per il quale si è duramente sfogato.