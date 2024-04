Formula 1, incidente Sainz in Cina: ecco com’è andata

SHANGHAI - Dopo il colpo di scena con Hamilton subito eliminato in Q1 eccone un altro in Q2: Carlos Sainz va a sbattere mentre sta per concludere il suo giro. Esce troppo forte e largo all’ultima curva, perde la monoposto e va contro le barriere del rettilineo. Non un botto a grande velocità, ma tocca comunque sulle barriere: bandiera rossa, lo spagnolo riparte e conclude il giro prima di rientrare ai box. I meccanici subito a lavoro per sistemare la macchina. Carlos rientra in tempo per concludere la seconda sessione. Ferrari sistemata per la lotta alla pole.